"A Roma no minacce concrete per Pasqua"

(Foto Fotogramma)

"Non ci sono minacce concrete per la Pasqua a Roma". Lo ha detto il dirigente della Digos della Capitale Giampietro Lionetti nel corso di una conferenza stampa sull'operazione antiterrorismo denominata Mosaico. "E' un appuntamento importante - ha aggiunto- perché a Roma arriveranno molti turisti. Per questo ci sarà una particolare attenzione".