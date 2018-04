Drogato al volante travolge auto: un morto

(Fotogramma)

E' di un ragazzo morto e due feriti, di cui uno in modo gravissimo, il tragico bilancio di un incidente avvenuto a Pomigliano (Napoli). I tre giovani viaggiavano a bordo di una Punto, centrata in pieno da un'altra vettura che, da una prima ricostruzione, non avrebbe rispettato la precedenza a un incrocio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L'automobilista dell'altra auto, un ucraino, è stato sottoposto ai test dell'alcol e della droga che, dalle prime informazioni, sono risultati positivi. Si trova ora nella caserma dei carabinieri.