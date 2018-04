Pasqua in discoteca, poi scompare

(Fotogramma)

Sono in corso le ricerche di un giovane di 21 anni, napoletano, del quale non si hanno più notizie da ieri dopo una serata trascorsa con amici in una discoteca di Positano. I carabinieri, ai quali è stata denunciata la scomparsa, stanno ora cercando di trovare il ragazzo.

Dalle testimonianze raccolte, il 21enne aveva consumato varie bevande alcoliche e, uscito dal locale, si sarebbe allontanato a piedi. I militari stanno ora cercando di ricostruire, anche attraverso i filmati delle telecamere, il percorso fatto dal giovane.