Roma, frontale tra due auto: morta una donna

Fotogramma

Grave incidente nella serata di Pasqua. Ieri sera, alle ore 21 circa, in via di Marco Simone, tra Roma e Guidonia, una donna è morta e due persone sono rimaste ferite in uno scontro frontale tra due veicoli. La vittima, che aveva 90 anni, viaggiava come passeggera a bordo di una Peugeot 206. I conducenti dei due veicoli coinvolti, la Peugeot e una Ford Kuga, sono stati trasportati entrambi in codice rosso agli ospedali di Tivoli e Sandro Pertini di Roma. Il Gruppo IV Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale ha effettuato i rilievi.