Roma, schianto contro albero: morto 22enne

(FOTOGRAMMA)

Incidente mortale per un ragazzo di 22 anni. Una Fiat 500 è stata trovata fuori strada, finita contro un albero, in via Massa di San Giuliano, a Castelverde, Roma.

All'interno della vettura, il 22enne era già deceduto all'arrivo dei soccorritori. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del VI Gruppo Torri per effettuare i rilievi.

Al momento sembrerebbe un incidente autonomo, ma saranno le indagini a fare piena luce per escludere del tutto l'eventuale coinvolgimento di altri veicoli.