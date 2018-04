Bimbo di 2 anni muore travolto da furgoncino

Foto di repertorio (Fotogramma)

Tragedia a Pietraperzia, in provincia di Enna, dove un bimbo di due anni e mezzo è morto travolto da un furgoncino di frutta e verdura.

L'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno, in via Mandre, quando il piccolo Salvatore sarebbe sfuggito al controllo dei genitori mentre giocava sull'uscio di casa. Il bambino è stato investito da un Fiat Porter, guidato da un venditore ambulante di 21 anni che nel frattempo stava ripartendo dopo una breve sosta. Inutile l'intervendo del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso del piccolo.

Il corpo di Salvatore si trova adesso nella camera mortuaria del cimitero di Pietraperzia a disposizione dell’autorità giudiziaria. I carabinieri stanno svolgendo ulteriori accertamenti per verificare in modo certo la dinamica della tragedia.