Tragedia in cantiere, muro schiaccia due operai

(Fotogramma)

Due operai morti e uno ferito. E' il bilancio del grave incidente sul lavoro avvenuto questa mattina, verso le 8.20, in un cantiere a Crotone, in viale Magna Grecia. Gli operai stavano facendo dei lavori quando sono stati travolti dal crollo di un muro. I corpi delle vittime sono stati già estratti dalle macerie mentre la terza persona rimasta ferita è stata trasportata in ospedale. Sul posto sono ancora al lavoro squadre dei Vigili del Fuoco.