Napoli, ragazzo picchiato e insultato da poliziotti

(Fermo immagine da Youtube)

Due poliziotti che prendono a schiaffi e insultano un ragazzo durante un controllo in strada, nel centro di Napoli. E' quanto si vede in un video choc , ripreso da una finestra con un telefonino, diventato virale in Rete e pubblicato su YouTube. Nel filmato i due agenti motociclisti colpiscono ripetutamente il giovane che, non reagisce alle botte dei due, ma prova a spiegare di non essersi fermato perché stava lavorando.

Il questore di Napoli, Antonio De Iesu, ha annunciato che "saranno operati rigorosi accertamenti" nei confronti dei due poliziotti. Si tratta di comportamenti "sicuramente censurabili dal punto di vista deontologico", si legge in una nota della Questura di Napoli, nella quale si rende noto che saranno compiute verifiche per accertare "responsabilità disciplinari ed eventualmente anche di carattere penale".

De Iesu ha poi sottolineato come "comportamenti deontologicamente non corretti non possono offuscare la costante e impegnativa attività di polizia che la stragrande maggioranza" degli agenti svolgono" ogni giorno "al servizio delle comunità locali".