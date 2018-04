Allerta meteo sul Lazio

(FOTOGRAMMA)

Forte vento e temporali sul Lazio. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un "avviso di condizioni meteorologiche avverse" dalle prime ore di lunedì 9 aprile e "per le successive 12-18 ore" quando "si prevedono sul Lazio precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale". Lo comunica in una nota la Regione Lazio precisando che "i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento".

CODICE GIALLO - "Venti forti meridionali con raffiche fino a burrasca forte sulle zone costiere, con mareggiate lungo le coste esposte. Il Centro Funzionale Regionale - prosegue la nota - ha emesso pertanto un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica con criticità idrogeologica per temporali codice giallo e attenzione per vento su tutte le zone di allerta del Lazio". Inoltre, "si ricorda che per ogni emergenza è possibile fare riferimento alla Sala Operativa Permanente al numero 803.555".