Genitori fanno selfie, passeggino con bimbo in mare

(FOTOGRAMMA)

Distratti dal selfie, il passeggino finisce in mare. A salvare il bimbo, sotto lo sguardo dei genitori, un passante.

È quanto accaduto a Porto Cesareo, in provincia di Lecce, dove - riporta un quotidiano locale - madre e padre del piccolo erano impegnati in un autoscatto quando il passeggino, probabilmente spinto dal vento, è caduto dalla banchina del porto in acqua.

Poi, grazie all'intervento di un passante, il passeggino è stato recuperato e il bimbo ha potuto essere controllato dal 118 arrivato sul posto.