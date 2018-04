Foodora, respinto il ricorso dei rider

(Fotogramma)

Il tribunale del Lavoro di Torino ha respinto il ricordo presentato da sei rider che avevano intentato una causa civile contro la multinazionale di food delivery contro la sospensione dal lavoro nel 2016 dopo le proteste piazza per questioni relative alla paga oraria.

"Aspettiamo di leggere le motivazioni della sentenza - ha commentato l'avvocato Sergio Bonetto che rappresentava i rider insieme a Giulia Druetta - sicuramente non finisce qui, faremo appello. Certo è che se questo lavoro viene ritenuto legittimo si espanderà". Ad attendere la lettura del dispositivo anche alcune decine di rider che dopo aver ascoltato le parole del giudice sono rimasti in silenzio. "Questa causa riguardava solo l’inizio dell’attività di Foodora in un periodo in cui c’erano difficoltà organizzative, oggi le cose sono molto cambiate", ha commentato l’avvocato Paolo Tosi per Foodora ribadendo che la vicenda riguardava una situazione specifica di sei specifici ricorrenti.