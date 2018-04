Distrugge 9 auto e lascia l'amico in coma

(Fotogramma)

Sbanda con l'auto, distrugge nove vetture parcheggiate e scappa via con un amico senza chiamare i soccorsi. Il terzo passeggero è rimasto, così, incastrato nel veicolo. E' successo questa mattina alle 5.18 in via Tartini a Milano. Protagonista della vicenda un 29enne egiziano che è stato identificato e rintracciato dalla polizia locale poche ore dopo a casa sua. "Il giovane alla guida si è rifiutato di fare l'alcoltest" dicono all'Adnkronos dalla centrale operativa. "Stanno ancora cercando il secondo occupante della vettura, mentre il terzo è stato tirato fuori dall'abitacolo e ricoverato in coma all'ospedale Niguarda". "E' possibile che l'incidente sia stato provocato dall'alta velocità - ipotizzano dalla centrale operativa -, ma saranno i rilievi a fare chiarezza".