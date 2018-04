"Metta 6", prof bullizzato

"Prof non mi faccia inc...re. Metta 6", ripete più volte urlando lo studente mentre cerca di strappare dalle mani dell'insegnante il registro sul quale il docente molto probabilmente stava segnando un voto più basso. In sottofondo si sentono le risate dei compagni di classe, che stanno riprendendo la scena con un cellulare ma non intervengono se non verso la fine quando il professore è già stato bullizzato dal ragazzino.

Poi, mentre sembra tornare al suo posto, l'alunno si gira verso l'insegnante e, puntando il dito verso di lui, dice: "Lei non ha capito nulla. Chi è che comanda? Si inginocchi". Il docente, sconcertato, si alza in piedi ma non reagisce.

Il video, girato in un istituto superiore, ha fatto il giro del web.