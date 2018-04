Roma, nasce comitato per tutelare pizza bianca

Preparativi del gazebo a Monti (foto Adnkronos)

Tutelare e valorizzare la pizza bianca alla pala romana. E' l'obiettivo del comitato creato da Assopanificatori Confesercenti per valorizzare uno dei prodotti tipici della capitale. Per lanciare l'iniziativa dalle 12.30 di oggi nel centro di Roma, a piazza Madonna dei Monti, verrà offerta gratis la vera pizza bianca del fornaio, preparata dai fornai associati della zona e distribuita in bustine monoporzione.

Cittadini e turisti potranno così gustare la tradizionale pizza bianca romana che, sottolineano gli organizzatori, deve presentare caratteristiche doc: forma ovale, un metro circa di lunghezza, alta tra i 2 e 3 cm, bordi bassi, superficie irregolare, con presenza di bolle, schiacciata a mano, aspetto dorato con zone di colore marroncino, friabile nella parte superiore e morbida all'interno. E condita, naturalmente, con sale e olio extra vergine di oliva. L'iniziativa si terrà fino alle 17.