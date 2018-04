Bimbi protagonisti a 'La Via dei librai'

La Via dei Librai

Saranno i bambini i protagonisti della cerimonia inaugurale della terza edizione de 'La Via dei librai', la manifestazione dedicata ai libri e alla valorizzazione del Cassaro, nel cuore del centro storico di Palermo. L'inaugurazione è prevista alle ore 9.45 di domani sul piano della Cattedrale, con gli alunni del Convitto Nazionale Falcone che leggeranno brani tratti da ‘Le città invisibili’ di Italo Calvino. Saranno presenti, tra gli altri, il cardinale Corrado Lorefice, il sindaco Leoluca Orlando e il questore Renato Cortese. Una manifestazione che lo scorso anno ha visto la partecipazione di oltre 70 mila persone. Terza edizione, 60 stand, 3 isole letterarie (Leonardo Sciascia: piazza Bologni, Vincenzo Consolo: piano della Cattedrale, Salvatore Quasimodo: via Collegio di Giusino), 120 partecipanti tra librerie, editori, associazioni culturali, commercianti ed artigiani del Cassaro Alto, 1 km di passione, di cultura e di amore per i libri e la lettura. Dai Quattro Canti fino al Piano della Cattedrale, estendendo alla Biblioteca Comunale (in piazza Casa Professa) e a Palazzo Abatellis (in via Alloro). Eccola, la 'Via dei librai- La città che legge', nata nel 2016 grazie all’Associazione ‘Cassaro Alto’,

Sono tre le giornate dedicate all’evento, da domani a lunedì, con un’anteprima musicale questa sera a San Giovanni Decollato). Tre giornate ricche di appuntamenti, "per affermare ancora una volta la vocazione naturale dell’antico Cassaro alla promozione della cultura del libro, valorizzando anche le attività dei soci. Tre giorni di festa – dalle 8 alle 24 – attività culturali, visite guidate, mostre, laboratori per bambini, concerti. Ma soprattutto, tre giorni di libri e librai, con le loro esposizioni lungo il Cassaro, nel cuore del percorso Arabo Normanno.

La Via dei librai è organizzata dall’Associazione ‘Cassaro Alto’ e dal Comune di Palermo, con i partners: Comitato ‘Ballarò significa Palermo’ e ‘Progetto Albergheria e Capo insieme’; con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, del Centro per il libro e la lettura del Ministero dei Beni Culturali, di ‘Palermo Arabo-Normanna e le Cattedrali di Cefalù e Monreale’, dell’Università di Palermo, della Città Metropolitana di Palermo e della Fondazione Federico II. Sponsor: Gesap Aeroporto di Palermo, Confcommercio Palermo, Fotograph e VM Agency, sponsor tecnico. L’evento è inserito nel calendario delle manifestazioni dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018, di Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018 e del Maggio dei Libri 2018.

“La Via dei Librai - ha detto il sindaco Leoluca Orlando durante la conferenza stampa di presentazione - costituisce un passaggio fondamentale verso la formalizzazione e la promozione del Patto per la lettura per la Città di Palermo che, coinvolgendo attori pubblici e privati, sarà uno dei processi strategici verso la Palermo sostenibile del 2030. L’iniziativa ha allo stesso tempo valenza di attrattore turistico e di evento culturale e sociale, che coinvolge sempre più numerose organizzazioni che si occupano istituzionalmente di libri, di formazione dei giovani, di cultura e di patrimonio culturale. Per l’edizione del prossimo anno auspichiamo l’unione tra il Cassaro Alto ed il Cassaro Basso. Dalla Cattedrale a piazza Marina, per coniugare il cambiamento culturale con le attività economiche”.

“Il Cassaro Alto – ha sottolineato l’assessore alla Cultura, Andrea Cusumano – è una realtà che è cresciuta e maturata in maniera importante in questi ultimi tre anni e rappresenta perfettamente un riappropriarsi della città, che passa attraverso la capacità di ascolto dell’amministrazione comunale. E’ un vero microcosmo che rientra perfettamente nel macrocosmo di Palermo Capitale della Cultura 2018”. “L’Associazione ‘Cassaro Alto’ – ha detto Licia Romano, vice capo di Gabinetto del Comune di Palermo – ha la capacità di fare rete, di coinvolgere le istituzioni, le realtà culturali e quelle economiche. Condividendo questo principio, il nostro Centro di informazione turistica resterà aperto sia sabato che domenica, così come la Fondazione Unesco Sicilia terrà aperto il Visitor Center Unesco di Palazzo Gulì nella giornata di sabato”.

“La Città Metropolitana di Palermo – ha spiegato il dirigente Filippo Spallina – sarà presente a La Via dei Librai con due importanti supporti: un gruppo di lavoro curerà la presentazione di prestigiosi libri storici che fanno parte del nostro archivio; la cartina di promozione dei siti più importanti della città, che abbiamo presentato recentemente alla Bit di Milano”. “Siamo felici ed orgogliosi – spiegano la Presidente dell’Associazione ‘Cassaro Alto’, Giovanna Analdi, ed i componenti del Comitato scientifico Francesco Lombardo, Giulio Pirrotta e Giuseppe Scuderi - di celebrare la terza edizione di un’iniziativa di grande coinvolgimento cittadino. Solo nell’edizione dello scorso anno sono state registrate 70 mila presenze. Via Vittorio Emanuele, che da sempre rappresenta il cuore di Palermo, torna a pulsare come un tempo grazie all’impegno di librai, editori, scuole, Università, biblioteche e associazioni, riuniti dai commercianti della nostra Associazione, con l’amministrazione comunale. Una sinergia tra pubblico e privato di lungo respiro”. Tra i momenti clou della Via dei Librai, la presentazione del libro: “L’Esilio di Barbiana” di Michele Gesualdi, San Paolo Editore, che si terrà domani sera alle ore 19. Con Sandra Gesualdi, Fondazione Don Lorenzo Milani, Francesco Lombardo, Associazione Cassaro Alto. Modera, Fernanda Di Monte, giornalista, responsabile eventi Librerie Paoline di Palermo. Ma anche la presentazione del libro 'La mafia dopo le stragi', di Attilio Bolzoni. Ed. Melampo. Partecipano lo stesso autore con il questore di Palermo, Renato Cortese. Modera la giornalista dell'Adnkronos Elvira Terranova.