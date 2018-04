"Ho visto il corpo in fiamme all'Eur"

(Foto AdnKronos)

Il corpo di Maria Cristina Olivi - la donna ritrovata carbonizzata nel parco delle Tre Fontane a Roma - ancora in fiamme alle 6,15 di questa mattina. È quanto si evince da un documento video - che l’AdnKronos ha deciso di non pubblicare - girato all’alba da una delle abitazioni intorno al parco. Un filmato fatto con l’intenzione di fare una segnalazione al Comune. “Pensavo fosse il solito rogo di stracci e foglie, ho filmato per denunciare questo disagio ma mai avrei immaginato che si trattasse di un corpo. Erano le 6:15- 6:20 di mattina e c’era un odore terribile di penne e carne bruciata - racconta Sergio, autore del video, all'AdnKronos - intorno al rogo non c’era nessuno e comunque l’ho fatto da lontano”.