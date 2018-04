Muore travolto alla corsa dei buoi

(Fermo immagine da YouTube /Immediato TV)

Tragedia alla tradizionale corsa dei buoi che si svolge ogni anno a Chieuti, in provincia di Foggia. Indagini sono in corso sulla morte di un uomo di 78 anni: l'anziano stava assistendo alla manifestazione quando è stato travolto prima da un cavallo lanciato ad alta velocità che, come si può osservare da alcune immagini video diffuse in rete, aveva disarcionato il cavaliere.

La vittima è finita per terra sulla strada dove è stata schiacciata anche da un paio di buoi. Per l'anziano, originario della vicina provincia di Campobasso, giunto vivo in ospedale, non c'è stato nulla da fare.

I carabinieri del Comando provinciale dovranno accertare se sono state osservate tutte le misure di sicurezza e se lo spettatore sia stato imprudente ad avvicinarsi troppo al punto di passaggio di cavalli e buoi. Come hanno fatto del resto anche altri spettatori che, invece di restare su un prato più lontano, si sono avvicinati pericolosamente alla corsa. Si dovranno anche verificare la veridicità e le circostanze del disarcionamento del fantino.

CARRESE - La manifestazione, nota anche come 'Carrese', già negli anni scorsi era stata al centro di polemiche per presunti maltrattamenti nei confronti degli animali. Qualche giorno fa il sindaco di Chieuti, Diego Iacono, aveva emesso un avviso alla cittadinanza affinché la tradizione antichissima e molto sentita tra la popolazione fosse rispettosa "della tutela e del benessere degli animali e della sicurezza pubblica", sottolineando che uno degli aspetti critici delle passate edizioni era stata "la presenza indisciplinata", nonostante specifiche ordinanze di divieto, "di numerosi motoveicoli non autorizzati circolanti in prossimità della cavalcata e tra i carri e costituenti pericolo per l'ordinato svolgimento della manifestazione".

SINDACO - Il primo cittadino aveva invitato ad osservare le disposizioni, le ordinanze, gli avvisi e "in particolare la disposizione relativa al divieto assoluto di transito di motoveicoli, ciclomotori, cavalieri coi rispettivi cavalli, non inclusi nell'elenco dei partecipanti alla Carrese, sull'intero percorso della manifestazione".