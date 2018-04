"Brutto fro...", minacce al leader dei Sentinelli di Milano

(Fotogramma)

Due mesi di insulti omofobi e minacce. Ora Luca Paladini, leader e fra i portavoce dei Sentinelli di Milano - gruppo in difesa dei diritti dei gay - ha deciso di denunciare. Dopo giorni conditi da pesanti messaggi inviati da profili fake, è infatti arrivata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, firmata dal falso profilo Marcello Ferrari: "Noi a te sì che possiamo arrivare - si legge fra le altre cose nel messaggio di minacce diffuso da Paladini, chiamato insistentemente "brutto frocio pederasta" -. E stai tranquillo che prima o poi qualche dente te lo facciamo ingoiare per davvero spione di merda". Evidentemente troppo per il portavoce, che dal suo profilo e attraverso quello dei Sentinelli, ha comunicato l'intenzione di passare alle vie legali.

"Ci abbiamo ragionato tanto, abbiamo soppesato tutte le opzioni - scrivono i sentinelli -. Dare o non dare visibilità? Da qualche mese uno dei portavoce più noti del nostro gruppo, Luca Paladini, sta subendo una persecuzione vera e propria. Le minacce su FB, sempre più pesanti e dirette, sia su questa pagina, sia sul profilo personale di Luca. Non abbiamo certezze di chi sia, abbiamo forti sospetti, ma non è questo il punto. Che sia una singola persona con un sacco di tempo da perdere o un gruppo di sfigati organizzati alla bene e meglio, poco importa: chi tocca un sentinello, tocca tutt*!", spiegano.

"Pur essendo vicini alle sofferenze umane - scrivono ancora -, non abbiamo nessuna comprensione per chi minaccia, per chi scrive "prima o poi qualche dente te lo facciamo ingoiare". Una volta individuati i responsabili sarà nostra premura, oltre a chiedere un'azione penale, pretendere un risarcimento economico per offese e ingiurie. Il ricavato dalle sanzioni sarà interamente devoluto ad associazioni che si battono contro il fenomeno del bullismo".

E intanto, però, arrivano nuove minacce: questa volta a scrivere è il fake Goffredo Laganga, che invita Paladini a presentarsi il prossimo giovedì a Cologno Monzese "così facciamo pace". Un invito al quale il Sentinello non ha risposto.