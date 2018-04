E' morto Mario Galbusera, il mago dei biscotti

(foto dal sito Galbusera)

E' morto all'età di 93 anni, Mario Galbusera, fondatore e presidente onorario dell'omonimo biscottificio di Cosio Valtellino (in provincia di Sondrio). Lo comunica l'azienda in una nota. Nato a Morbegno nel 1924, Mario Galbusera avrebbe compiuto 94 anni il 21 giugno prossimo. Figlio di un pasticciere, fin da giovanissimo Mario lavora con il fratello Enea, ampliando l'attività artigianale del padre Ermete, che aveva aperto un laboratorio di pasticceria a Morbegno, nel 1938.

Ma è negli anni '60 e '70 che la Galbusera diventa una realtà industriale di successo con la costruzione della fabbrica di Cosio Valtellino. Da allora l'azienda continua a crescere coinvolgendo figli e nipoti e delegandone, all'inizio degli anni 2000, la conduzione.

Mario Galbusera, nominato nel 2002 Cavaliere del Lavoro, viene ricordato "come una leggenda per l'industria dei prodotti da forno". "E' stato pioniere nella creazione di prodotti salutistici anticipando di venti anni le tendenze di oggi. Era una leggenda anche per la Valtellina - si legge nella nota -. Uomo di prodotto, ha speso buona parte del suo tempo con gli operai sulle linee di produzione preoccupandosi con passione della qualità e di garantire l'occupazione ai propri dipendenti conquistando così un posto speciale nel cuore di tutti, lavoratori e concittadini".