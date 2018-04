Ad Alghero raduno Associazione finanzieri d'Italia

(Il generale Giorgio Toschi)

Una serie di mostre, convegni e incontri con la cittadinanza, cui parteciperanno Autorità civili, militari e religiose, fino all’appuntamento conclusivo, con la sfilata alla presenza del Comandante generale della Guardia di Finanza, generale di corpo d’armata Giorgio Toschi. Con questo programma si svolgerà da domani a domenica in Sardegna, ad Alghero, il XX Raduno dell’Associazione nazionale finanzieri d’Italia (Anfi), organizzato con il patrocinio del Comune di Alghero e la collaborazione della Fondazione musei eventi turismo Alghero (Meta).

L’Anfi, Ente morale senza fine di lucro costituito oltre 100 anni fa allo scopo di fornire assistenza e mutuo soccorso ai finanzieri in congedo, custodisce e promuove nella società civile la solidarietà e lo spirito di servizio, l’onore e la disciplina propri delle più alte tradizioni delle Fiamme gialle. L’Associazione è formata da circa 25 mila iscritti che fanno capo a 292 sezioni dislocate in tutto il territorio nazionale, sotto la guida del suo presidente, il generale di corpo d'armata in congedo Umberto Fava.

La manifestazione offre l’occasione per rinsaldare i vincoli di amicizia fra i finanzieri in servizio e in congedo e, in ragione della località quest’anno prescelta, rafforza e rinnova la vicinanza della Guardia di Finanza alla popolazione della Sardegna. Domani e sabato potranno, peraltro, essere visitate le unità navali del Corpo ormeggiate presso la Banchina Dogana.