Miss Italia sbarca in Laguna

Alice Rachele Arlanch (Fotogramma)

Tra i circa 70 premiati al Premio Venezia 2018 c'è anche il concorso Miss Italia. In rappresentanza del concorso hanno ritirato il riconoscimento Alice Rachele Arlanch, Miss Italia, Anna Bardi, Miss Miluna e Linda Pani, Miss Equilibra e Social. "Sono davvero felice di essere in un luogo incantevole, in Veneto sono sempre poco presente, ma è un piacere. Questa è una città stupenda di cui ogni volta mi innamoro. I tanti appuntamenti vanno organizzati e incastrati, si dorme poco, ma sono soddisfatta", ha dichiarato la reginetta di bellezza.

La motivazione del premio, che è stato consegnato dal presidente del Consiglio Regionale del Veneto Roberto Ciambetti, è stata: "Per aver aderito alla campagna di sensibilizzazione #EnjoyRespectVenezia, per la loro presenza e partecipazione a Venezia nei giorni della finali del concorso e per il messaggio trasmesso anche in occasione della partecipazione sul palco di piazza San Marco all'ultimo Carnevale di Venezia".