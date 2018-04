'Colobopsis explodens'. Foto Zookeys.

Si fa esplodere come un vero kamikaze, rilasciando materiale organico urticante e colloso. Sembra uscita da un film la formica esplosiva scoperta nel Borneo, da un team di ricercatori, una zona, questa, ricca dio biodiversità. La specie, chiamata Colobopsis explodens è stata descritta e catalogata in un nuovo studio pubblicato sul sito di zoologia Zookeys.

Come si fa esplodere? Il suo sacrificio è semplice. La formica si contrae su se stessa con molta forza aumentando la pressione dell'addome. L'addome si squarcia, lacerando i tessuti e liberando all’improvviso micidiali secrezioni tossiche.

Perché lo fa? in questo modo, la formica-kamikaze muore, ma tiene anche a distanza o uccide il nemico, secondo l’articolo pubblicato sulla rivista di zoologia ZooKeys.

Questo fenomeno è molto raro in natura e solo pochissimi insetti che vivono in colonie come per esempio le formiche o le api possono sacrificarsi in questa maniera. Non si tratta infatti della prima formica esplosiva scoperta, ma la nuova specie è considerata molto interessante dai ricercatori perché riesce a farsi esplodere velocemente e con molta facilità. La formiche infatti vivono in colonie. Sono come un super organismo, i cui componenti hanno tutti un ruolo ben preciso da svolgere: Insomma un esercito ben organizzato e terribilmente letale.