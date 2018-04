Futuro da bomber per Renzi junior

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Sembra un centravanti promettente. E quando scende in campo segna gol a non finire. Francesco Renzi, figlio dell'ex premier Matteo sembra avere un futuro da bomber. Ed è seguito con attenzione dal Genoa, che stando a quanto riporta 'Il Secolo XIX', un paio di settimane fa lo ha tenuto in prova, facendolo allenare per due giorni a Voltri, con gli Allievi Nazionali di mister Luca Chiappino, sotto gli occhi del ds della Primavera rossoblù, Carlo Taldo.

Classe 2001, Renzi jr indossa la maglia dell'Affrico, società dilettantistica di Firenze, per la quale mette a segno tanti gol. Già convocato per la Nazionale Under 17 Dilettanti, capocannoniere nel girone C degli Allievi Regionali, Francesco si è fatto notare a fine marzo, nel Torneo delle Regioni.

"Lottatore generoso", come lo ha definito Michele Sbravati, responsabile del settore giovanile del Genoa, Renzi jr ha tutte le carte in regola per sfondare nel mondo del calcio. Al provino è stato accompagnato da un dirigente dell'Affrico e per due giorni ha vissuto nel convitto delle giovanili rossoblù con altri 4-5 ragazzi in prova. "Non si è di certo presentato, per così dire, da figlio dell'ex premier bensì da ragazzo come tutti gli altri - ha spiegato Sbravati -. Abbiamo conosciuto un giovane perbene, umile, con la testa giusta di chi vuole fare il calciatore. Veramente un'ottima impressione".

Al momento, però, scrive il quotidiano di Genova, per Renzi jr le chance di tesseramento non sono molte: troppo giovane per la Primavera, un po' troppo grande per stare con gli Allievi. Anche se la società rossoblù continuerà a tenerlo d'occhio. E in famiglia Renzi potrebbe esserci presto un altro astro nascente del pallone. Anche Emanuele, due anni più giovane di Francesco, è un aspirante calciatore.