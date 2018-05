Roma, esplosione in cantiere: ferito operaio

Un operaio è rimasto ferito durante lavori di manutenzione in un cantiere stradale a Roma. E' accaduto in via Umberto Saba. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, con il supporto del nucleo Nbcr, e la polizia. L'operaio, soccorso dal 118, è stato trasportato in ospedale, dalle prime informazioni sembrerebbe in codice rosso.