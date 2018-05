Uomo accoltellato davanti scuola a Bari

(Fotogramma)

Un uomo di circa 45 anni è stato trovato privo di sensi questa mattina poco prima delle 8 davanti alla scuola media ''Amedeo d'Aosta'', nel quartiere Japigia a Bari, con colpi di arma da taglio al torace. L'allarme è stato dato da alcuni passanti che hanno notato un corpo riverso su una rampa e sul posto sono intervenuti i carabinieri ed il 118.

L'uomo è stato trasportato al Policlinico di Bari, in gravi condizioni anche se non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto è stato recuperato un coltello a serramanico, probabilmente l'arma utilizzata per colpire. Dalle prime informazioni l'uomo è senza fissa dimora.