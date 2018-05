Alunno disabile 'escluso' da mensa

(Fotogramma)

Costretto a pranzare da solo a causa di un montascale rotto da un anno. Accade a Verona a un bambino disabile che frequenta la prima elementare in una scuola comunale e che, per colpa di un problema di natura tecnica, non può recarsi nella sala mensa, che si trova al piano interrato, per mangiare insieme ai compagni di classe. A riportare la notizia è il quotidiano 'L'Arena'.

Sulla vicenda è intervenuto oggi il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, secondo cui se la situazione "è esattamente quella riportata dalla stampa e dalle agenzie, bisogna vergognarsi, perché - sottolinea - è indegno che in un Paese che si reputa civile possano accadere cose di questo genere, ed è necessario risolvere immediatamente un problema che non può certamente essere insuperabile”.

“Ripeto, se quello che ho letto corrisponde alla realtà – prosegue il presidente – non è accettabile che non si siano trovate in un anno delle soluzioni adeguate per risparmiare a questo bambino un’umiliante emarginazione. Umiliante, sia chiaro, per tutti ma soprattutto per la scuola e per gli adulti che non sono intervenuti per porre fine a questa vergogna. Lunedì prossimo – ha concluso Zaia - mi attiverò per avere un quadro preciso della vicenda e farò contattare la scuola e il dirigente regionale scolastico per superare questa inammissibile situazione”.