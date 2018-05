Tennis & Friends, a Napoli in campo anche il Pascale e il Santobono Pausillipon

Anche due delle più importanti istituzioni sanitarie ospedaliere della città presenti all’evento “Tennis & Friends” in corso oggi e domani a Napoli: l'istituto nazionale dei tumori “Pascale” e l’azienda ospedaliera pediatrica “Santobono Pausillipon”.

Il direttore del reparto di ginecologia oncologica del Pascale Stefano Greggi ha sottolineato: "Era nostro dovere essere presenti. E sono felice che l’affluenza sia notevole. Speriamo di fare una buona informazione e fornire quante più prestazioni mediche possibili". Per Greggi "l’importanza della prevenzione va da se, soprattutto nel caso del caso della mammella e del tratto genitale è fondamentale sottoporre le donne a uno screening e la vaccinazione per l’hpv (papilloma virus), per la prevenzione del tumore del collo utero". A Napoli l’istituto ha messo a disposizione gratuitamente la visita gratuita ginecologica con possibilità di ecografia mammaria e del tratto genitale.

Il direttore generale dell’azienda ospedaliera “Santobono Pausillipon”, Maria Minicucci, ha sottolineato l’importanza della prevenzione anche per i più piccoli: "Siamo presenti numerosi per sottolineare quanto la salute dell’adulto passi per una buona qualità di vita del bambino. Soprattutto l’attenzione per lo sport, l’alimentazione, la cura degli organi di senso e la dermatologia nel senso della sensibilizzazione verso l protezione della pelle per la prevenzione dai melanomi". Ma non solo. Si è parlato anche di prevenzione secondaria e terziaria, come la riabilitazione dopo un trauma o l’aiuto specifico per perdere peso per i bambini affetti da grave obesità, grazie all’utilizzo di materiali e macchinari innovativi.