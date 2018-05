Papa Francesco: "Preti e suore? Alcuni sono davvero noiosi..."

(Afp)

"E' vero: tante volte alcuni preti, alcune suore, alcuni laici, sono davvero noiosi!". Papa Francesco lo esclama rispondendo alle domande dei fedeli, nella parrocchia romana del Santissimo Sacramento a Tor de Schiavi, quartiere alla periferia est di Roma. "Hanno una faccia che non si sa se è un volto gioioso di chi lavora nella chiesa o una faccia da veglia funebre...", ammette.

Per il Pontefice, invece, "il Vangelo deve sempre portare gioia: vale per i pastori come per i laici, che tante volte ho trovato nelle parrocchie con facce 'da aceto', amareggiate; fra i laici più ancora che fra preti e suore, anche se sono bravi e buoni, non so perché, forse cercano qualche promozione...".

Il Papa sottolinea che "la Chiesa cresce non per proselitismo ma per attrazione e per attrarre serve la testimonianza della gioia che dà il Vangelo. Noi non siamo una squadra di calcio, un club che va in cerca di adesioni. Non si può vivere il Vangelo senza la gioia e se qualcuno in parrocchia fa colazione con l'aceto cambi abitudine e la faccia con il caffelatte: gli farà bene!", conclude con un sorriso Papa Francesco.