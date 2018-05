Roma, auto contro palo: morta una donna

(Fotogramma)

Incidente mortale, la notte scorsa intorno alle 2, in via Agostino Chigi all'altezza di via Giulio Quirino Giglioli nella zona di Ostia Antica a Roma. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale dei Gruppi Marconi e Mare.

Un'auto, una Rover, è finita fuori strada schiantandosi contro un palo: la passeggera 40enne che viaggiava sul sedile anteriore è morta. Feriti gravemente i passeggeri, un uomo e una donna che viaggiavano sui sedili posteriori: la donna è stata portata all'ospedale Sant'Eugenio e l'uomo al Grassi, entrambi in codice rosso. Ferito anche il conducente, un ragazzo di 25 anni, trasportato al Grassi in codice giallo.