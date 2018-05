Bomba d'acqua su Roma

Foto Adnkronos

Roma 'assediata' dalla pioggia. Una vera bomba d'acqua si è abbattuta sulla Capitale con allagamenti e strade 'trasformate' in fiumi dall'improvviso temporale. I più accorti si erano portati l'ombrello, tanti i turisti che si sono nascosti negli androni dei palazzi in un fuggi fuggi generale. Previsti temporali anche per domani fino a tutto il weekend quando la temperatura si abbasserà anche di qualche grado per l'arrivo di un ciclone islandese.