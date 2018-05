Mattarella premia studente Accademia Belle Arti di Palermo

La premiazione

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha premiato oggi Alfonso Rizzo, lo studente del biennio del corso di pittura dell'Accademia di Belle Arti di Palermo, che ha vinto una borsa di studio di 500 euro per avere realizzato un'opera sulla legalità. La premiazione è avvenuta nel corso della cerimonia per i 70 anni della Corte dei conti in Sicilia, in corso alla Società Storia Patria di Palermo.