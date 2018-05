Morti per recuperare un pallone in mare

Foto di repertorio (Fotogramma)

Si erano tuffati in acqua per recuperare un pallone col quale stavano giocando. Sono stati avvistati e recuperati questa mattina dall'elicottero della regione Calabria, i corpi dei due giovani, originari del Gambia, dispersi da ieri in mare davanti al lido di Catanzaro.

Alle 08.45 l'imbarcazione della guardia costiera ha ormeggiato nel porto di Catanzaro Lido con a bordo i due cadaveri.