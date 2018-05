Piacenza, scossa di magnitudo 4.3

Immagine di repertorio (Xinhua)

Una scossa di terremoto è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Piacenza alle 18.41 con magnitudo 4.3. Sono in corso le verifiche su eventuali danni a persone o cose da parte della Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione civile, in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile.

L'evento sismico, con epicentro, localizzato tra i comuni di Gropparello, Ponte dell'Olio, Bettola, in provincia di Piacenza, è stato avvertito dalla popolazione.