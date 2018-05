Litiga con la moglie e la uccide

(Fotogramma)

Un uomo ha sparato alla moglie con un fucile e l'ha uccisa. E' accaduto in un'abitazione della contrada Pian di Torre di Porto Sant'Elpidio, nel Fermano. A quanto si apprende l'uomo avrebbe sparato alla moglie in seguito ad un violento litigio. Sul posto i carabinieri di Fermo che indagano per capire le dinamiche dell'omicidio.