In solitaria verso il Sud, Marco Rossato naviga i mari della Puglia

Il viaggio di Marco procede in direzione Sud. Dopo aver raggiunto Ischitella, la prima meta pugliese, è il turno di Vieste. Stanco ma molto soddisfatto, Marco affronta con il sorriso ogni tappa, ben 63 previste dal progetto TRI sail4all organizzato dall’associazione “I timonieri sbandati”, e continua a portare avanti gli scopi principali di questa avventura:

- rilevare l'accessibilità portuale;

- diffondere la convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità;

- dimostrare che la patente nautica può essere uguale per tutti;

- sensibilizzare, soprattutto gli alunni delle scuole, sul tema del danno che la plastica sta recando ai nostri mari;

- rendere il mare e la vela accessibile a tutti.

L’obiettivo di diffondere in modo capillare i princìpi della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, è in perfetta continuità con il noto Progetto WoW (Wheels on Waves, ovvero “Ruote sulle onde”), che lo scorso anno ha visto Andrea Stella, amico di Rossato, vicentino anche lui, solcare le acque dell’Atlantico e poi del Mediterraneo con Lo Spirito di Stella, il primo catamarano accessibile a tutti.

Come annunciato sin dalla partenza, Marco ha anche iniziato la raccolta dei campioni marini; il 10 maggio, fuori dal porto di Giulianova (Abruzzo), ha prelevato il primo campione di acqua che servirà a capire la condizione di “salute” del mare italiano. I campioni saranno tre per ogni tappa - raccolti fuori dal porto, a metà strada durante la navigazione e al porto in arrivo - e serviranno a rilevare gli inquinanti e le microplastiche presenti in mare da Nord a Sud ed a sensibilizzare sui danni che la plastica, se non riciclata correttamente, sta causando in tutto il mondo.

Tanti gli impegni anche sulla terra ferma. Il nostro velista non si risparmia in nessuna tappa e parla dei punti caldi del progetto con associazioni, studenti, con i rappresentanti delle sezioni della Lega Navale Italiane, con i canottieri.

Non resta che augurargli buon vento, alla conquista della Puglia!

Tutte le curiosità sul viaggio, da quelle più tecniche legate al mondo della vela e alla sua Foxi Lady, il Trimarano Dragonfly800 Swing Wing, alle notizie sui singoli eventi e sugli spostamenti di Marco Rossato e del capitano Muttley, il suo fedele cagnolino, sono condivise e condivisibili online tramite i canali social del progetto: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e Vimeo.