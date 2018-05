Ondata rovente in arrivo

(Fotogramma)

Arriva il caldo. Dopo un lungo periodo molto instabile sull'Italia, gli ultimissimi aggiornamenti dei principali modelli confermano a partire dalla metà di questa settimana, l'espansione dell'alta pressione che gli esperti de iLMeteo.it hanno ribattezzato 'Scipione'. Il promontorio anticiclonico avanzerà da domani sul nostro Paese e gradualmente lo conquisterà portando una maggiore stabilità e dunque tanto sole un po' ovunque.

Scipione sospingerà masse d'aria calde e umide e di conseguenza i valori termici inizieranno a salire un po' su tutto lo stivale facendo schizzare i termometri ben al di sopra della media del periodo. Insomma ci attende una prima vera ondata di calore e in molte città sembrerà di essere piombati in piena estate, ma vediamo nel dettaglio le temperature previste nell'ultimo weekend di maggio.

Il clima sarà rovente un po' su tutto il territorio nazionale, si registreranno ad esempio quasi 30°C a Milano e Roma, anche oltre a Bologna e a Firenze. Padova, Caserta e Catania e molte altre zone vedranno le temperature salire diffusamente sopra i 30 gradi, come per esempio a Trieste, Oristano, Ferrara e Prato; punte di 33°C a Bolzano e Taranto, ma in alcune aree più interne i picchi di calore potranno essere anche superiori, raggiungendo i 34/35°C.

Quanto durerà questo assaggio della bella stagione? Per ora è difficile dirlo con esattezza, ma pare che l'anticiclone Scipione possa tenerci compagnia almeno fino al primo weekend di giugno, quello che coinciderà con la Festa della Repubblica.