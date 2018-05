Roma, investito da auto: muore 69enne

(Fotogramma)

Incidente mortale nella notte, verso le 2.30, a via Bitti 118, vicino via Prenestina, a Roma. Un uomo di 69 anni, italiano, è morto investito da un'auto, guidata da una donna di 50 anni. Sul posto sono intervenuti il 118 e la polizia municipale del Gruppo Torri.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe riferito che l'uomo era già a terra quando lei gli è passata sopra con la sua Hyundai Atos. Al momento sono in corso accertamenti per capire se il 69enne era già deceduto, investito o morto per cause naturali, e l'auto è stata posta sotto sequestro. La vittima potrebbe essere un uomo scomparso da poco tempo da casa.