Scherzo in diretta a 'Chi l'ha visto?'

(Federica Sciarelli/Fermo immagine video Rai)

Scherzo in diretta tv a 'Chi l'ha visto?'. Nel corso della puntata andata in onda ieri sera un uomo, in collegamento telefonico con Federica Sciarelli, ha annunciato di avere notizie su una persona scomparsa per poi urlare un nome ("Michele Caruso") e agganciare la cornetta troncando la conversazione. "Se era uno scherzo, è di cattivo gusto", ha commentato la conduttrice, suggerendo al proprio staff di ricontattare l'autore per "dirgliene quattro". L'uomo potrebbe essere proprio Michele Caruso, il cosiddetto 'disturbatore' radiofonico conosciuto per aver interrotto spesso le trasmissioni in diretta con le proprie telefonate. Lo stesso che a fine marzo aveva contattato 'Chi l'ha visto?' e che, smascherato, aveva fatto perdere le steffe alla Sciarelli. "Senti, scusa, tu sei Michele Caruso? - aveva sbottato la presentatrice - Se sei Michele Caruso sono fatti tuoi, perché adesso ti denuncio io. Se continui a telefonare ti denuncio, la devi piantare, fatti curare".