Sequestra la ex, la uccide e si suicida

Prima ha sparato alla sua ex fidanzata, poi si è ucciso. Questa mattina i corpi di due giovani, un ragazzo di 25 anni e la ex compagna, sono stati trovati a San Miniato (Pisa). Secondo una prima ricostruzione, il giovane ha ucciso l'ex fidanzata sparandole con una pistola e poi si è tolto la vita. L'omicidio sarebbe avvenuto in un'abitazione a Prato intorno alle 5,30, ora in cui i vicini di casa hanno sentito degli spari e hanno allertato i carabinieri.

Poi il venticinquenne è salito in auto, portando con se anche il corpo della ragazza, e avrebbe raggiunto San Miniato, cittadina dove risiedeva, per suicidarsi.

Il giovane che ha sparato alla ex fidanzata uccidendola e poi si è tolto la vita si chiamava Federico Zini e avrebbe compiuto domani 25 anni, Giocava nella squadra di calcio del Tuttocuio, che milita nel campionato di serie D. L'ex fidanzata, Elisa Amato, 30 anni, viveva a Prato.

I due cadaveri sono stati rinvenuti all'interno di un'auto, in un parcheggio in località Gargozzi. Da quanto emerso da fonti investigative, l'omicidio non sarebbe avvenuto a Prato, come in un primo momento si era appreso, ma a San Miniato (Pisa).

I due avrebbero prima litigato nella notte sotto casa di lei, a Prato, e poi Zini avrebbe costretto la fidanzata a salire in auto e si sarebbe diretto verso San Miniato, dove si sarebbe consumato il delitto. Sul posto i carabinieri di San Miniato, del comando provinciale, il pm Flavia Alemi e il medico legale.