Miracle, il piccolo migrante nato sulla nave

La nave Aquarius (Afp)

Si chiama Miracle. E' un bel bambino di 2 chili e 800 grammi. Un 'miracolo' perché è nato sulla nave Aquarius, l'imbarcazione di ricerca e soccorso, gestita da Medici Senza Frontiere e Sos Mediterranee. "Se la madre fosse andata in travaglio solo 48 ore prima, avrebbe dato alla luce il bambino in un nascondiglio su una spiaggia in Libia, senza alcuna assistenza medica", dice Aoife Ni Mhurchu, infermiera di Msf. "Il bimbo e la mamma stanno bene, ma il finale di questa storia a lieto fine avrebbe potuto essere ben diverso". La madre ha una terribile storia di violenza alle spalle. Ha trascorso un anno in Libia, dove ha raccontato di essere stata tenuta prigioniera, di aver sofferto la fame e di essere stata picchiata.

Ma oggi è un giorno di gioia. Miracle, suo figlio, è la prima nascita a bordo del 2018. Non appena la notizia si è diffusa tra i naufraghi, le donne si sono messe a cantare, ballando al suono del tamburo. La nave è arrivata al porto di Catania con altri migranti a bordo: in tutto 70 compresi la mamma e il piccolo.





BREAKING Pesa 2,8 kg il piccolo Miracle nato questo pomeriggio a bordo della #Aquarius! Lui e la sua mamma stanno bene.



Domattina arriveranno a #Catania insieme agli altri 68 naufraghi. pic.twitter.com/XGHapEHeZC — SOS MEDITERRANEE ITA (@SOSMedItalia) 26 maggio 2018