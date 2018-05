Cade dalle braccia del padre: muore bimbo di 2 mesi

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Un bimbo di soli due mesi è morto ieri mattina all'ospedale di Pisa qualche ora dopo essere giunto al pronto soccorso perché caduto dalle braccia del padre che lo stava cullando per farlo addormentare. A darne notizia oggi le cronache locali di "La Nazione" e "Il Tirreno". La cartella clinica è stata acquisita dalla polizia e la procura deciderà se far eseguire l'autopsia.

Secondo quanto riferito ai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Pisa dal padre del piccolo, un medico pisano in servizio a Empoli, il bambino gli sarebbe scivolato dalle braccia battendo poi la testa. L'uomo ha constatato l'assenza di lesioni esterne ma ha poi comunque preferito portare il bambino in ospedale per accertamenti.

Dopo il ricovero in osservazione nel reparto di neonatologia si è verificato l'improvviso peggioramento del quadro clinico del piccolo paziente fino alla morte.