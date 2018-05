Roma, scontro tra auto e moto: morto 28enne

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Un motociclista di 28 anni è morto nella notte a causa di un incidente stradale dopo essersi scontrato con una automobile. E' accaduto in via Casale San Pio V, quando il centauro in sella ad una Suzuki Gsx si è scontrato con una Ford Focus morendo sul colpo. La salma è stata trasportata all'ospedale Gemelli. Sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale dei gruppi Appio, Aurelio, Monteverde e Monte Mario.

Sempre nella Capitale un altro grave incidente si è verificato in via Guidoubaldo del Monte, a Roma. Intorno alla mezzanotte un bus Atac della line 230 si è scontrato con una moto a bordo della quale viaggiavano due persone rimaste ferite. Entrambe sono state trasportate al Policlinico Umberto I, una in codice rosso e l'altra in codice giallo. Sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del gruppo Parioli.