Scontro tra auto a Roma, morta 28enne: caccia al pirata

E' morta in ospedale l'automobilista rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto ieri sera, intorno alle 20, in via Battistini a Roma. Nello scontro tra due auto, una Lancia Lybra e una Fiat 500, è rimasta ferita la conducente della Fiat 500, e non della Lancia come trapelato in un primo momento.

La ragazza, che aveva 28 anni, è stata trasportata in ospedale in codice rosso, poi ricoverata in prognosi riservata ma le sue condizioni si sono aggravate e in mattinata è deceduta.

Ora sono in corso le ricerche dei vigili urbani del Gruppo Aurelio per risalire all'automobilista pirata della strada che era alla guida della Lancia Lybra. Gli agenti della polizia locale hanno trovato sul posto la macchina, ma la persona alla guida era fuggita.

Al momento la polizia locale ha rintracciato la persona alla quale la macchina appartiene ma proseguono le indagini per chiarire chi fosse alla guida al momento dello scontro.