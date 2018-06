A fuoco il Grand Hotel di Chianciano Terme

(Fotogramma)

Incendio al Grand Hotel di Chianciano Terme (Siena). I vigili del fuoco del comando di Siena e del distaccamento di Montepulciano sono intervenuti ieri sera per le fiamme che hanno interessato l'albergo chiuso e inattivo da tempo. L'incendio ha distrutto circa 100 metri quadrati della struttura in legno del tetto. Non risultano persone coinvolte e le cause sono in corso di accertamento.