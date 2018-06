Giorni saranno sempre più lunghi, ecco perché

(Foto Afp)

Buone notizie per chi pensa che una giornata dovrebbe durare più di 24 ore. I giorni sulla Terra si allungano infatti man mano che la Luna si allontana, fanno sapere gli scienziati, si legge sul 'Sun'.

Circa 1,4 miliardi di anni fa un giorno durava solo 18 ore perché il pianeta ruotava più velocemente, secondo gli esperti. Questo, almeno in parte, perché la Luna era più vicina e ha influenzato il modo in cui la Terra ruotava attorno al suo asse.

Per guadagnare un'ora, in ogni caso, ci vorranno circa 200 milioni di anni. La Luna si sta allontanando a una velocità di 3,82 centimetri all'anno, aggiungendo due millisecondi ai nostri giorni ogni secolo. Alla fine le giornate si allungheranno significativamente, dice il team americano.

Il movimento terrestre nello spazio è influenzato dagli altri corpi celesti, come altri pianeti e la Luna, che esercitano una forza sulla Terra che determina le variazioni della rotazione e l'oscillazione intorno al suo suo asse. Queste variazioni sono conosciute come cicli di Milankovitch e determinano il modo in cui la luce del Sole si distribuisce sulla Terra e determinano i ritmi climatici sulla Terra stessa.