Morta la mamma soffocata dal cibo

(Fotogramma)

Non ce l'ha fatta la donna soffocata da un boccone di cibo una settimana fa e ricoverata all'ospedale Santa Chiara di Trento. La donna era incinta e il bambino, fatto nascere prematuramente, era già deceduto due giorni fa. Anche la mamma, arrivata in ospedale in condizioni disperate, è deceduta.