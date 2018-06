Ucciso nello studio medico, il vigilante torna libero

(Fotogramma)

Torna in libertà Fabian Manzo, la guardia giurata di 40 anni accusata di omicidio colposo per aver ucciso con un colpo di pistola partito per sbaglio Gaetano Randazzo, 68 anni, in uno studio medico di viale Palmiro Togliatti, a Roma, mentre mostrava l'arma al suo dottore. E' la decisione del gip Tamara De Amicis che ha respinto la richiesta degli arresti domiciliari sollecitata dalla Procura. L'uomo rimane indagato.