Milano, Polizia arresta piromane

Un 50enne, con precedenti penali, è stato arrestato a Milano dalla Polizia. L'uomo, sorpreso mentre incendiava uno scooter in via Jacini, a poca distanza da un'auto distrutta dalle fiamme in via Paleocapa, in zona Cadorna. Dalla visione delle telecamere di videosorveglianza di uno stabile si è potuto accertare che l'uomo, a bordo di una bici, si accostava ai veicoli in sosta, li cospargeva di liquido infiammabile e poi appiccava l'incendio.

Sono in corso accertamenti per valutare se sia responsabile di altri episodi: dall'inizio dell'anno risultano 32 casi di mezzi incendiati in città, prevalentemente nelle zone di Quarto Oggiaro, Comasina e Lorenteggio.