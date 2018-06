Dal notaio per separarsi, spara alla moglie e si uccide

(Fotogramma)

Si erano recati insieme dal notaio per redigere un atto per la separazione. Ma all'improvviso il marito ha tirato fuori una pistola e ha aperto il fuoco contro la moglie, uccidendola. Poi ha puntato l'arma contro di sé e si è tolto la vita. E' accaduto questa mattina attorno alle 10, in pieno centro a Udine.

Secondo quanto appreso, alcune persone sono scappate dallo studio urlando e creando scompiglio tra i passanti. Il fatto è accaduto mentre si stava completando il rogito per la vendita della casa della coppia, in provincia di Udine. Attorno al tavolo del notaio erano sedute diverse persone quando l'uomo si è alzato e ha ucciso la consorte per poi suicidarsi. Sul posto sono intervenuti la Polizia e i Carabinieri, oltre al personale medico.