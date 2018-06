Al via tototema

(Foto Fotogramma)

Ci siamo. Manca una settimana alla prima prova della maturità 2018: mercoledì 20 giugno 2018. L’ultima degli ultimi nati nel Primo Millennio (classe 1999). ScuolaZoo, la community online di 3,3 milioni di studenti, sta vivendo questi momenti di ansia con tutti i maturandi d’Italia e anche quest’anno è arrivato il momento del tototema.

Sono cinque le tipologie di tema fra cui i maturandi potranno scegliere durante la prima prova del 20 giugno. Ma solo per tre di esse è possibile avanzare pronostici, un po’ come al Gioco del Lotto. Le tre tipologie di tema in cui si può avanzare delle previsioni sono: la traccia sull’analisi del testo letterario, cercando di scovare quale sarà l’autore scelto dal ministro (soprattutto dopo la sorpresa, del tutto inaspettata dell’anno scorso: Guido Caproni); la traccia per il tema storico, sulle ricorrenze, anniversari e celebrazioni che si sono tenute in questo a.s. 2017-2018; la traccia per il tema di attualità che si baserà su una tematica di estrema rilevanza quest’anno.

ScuolaZoo, insieme ai suoi “esperti” ex collaboratori al Miur, professori amici e soprattutto messaggi che arrivano alla Community di maturandi ogni giorno attraverso Instagram (profilo dedicato ai Maturandi 2018, Facebook (pagina dedicata ai Maturandi 2018) e Whatsapp, ha raccolto i principali suggerimenti per prepararsi a ogni tipologia di traccia nell’articolo principale relativo alla prima prova e poi il tototema per ogni traccia. Il tototema sarà aggiornato sistematicamente fino al 20 giugno su https://bit.ly/2HKEBET, a seconda di rumors, eventuali suggerimenti o dichiarazioni del Miur.

Per quanto riguarda il Totoautore (Traccia Analisi del testo), Scuolazoo ricorda che il 2018 è il 220esimo anniversario della nascita di Giacomo Leopardi; il 240esimo anniversario della nascita di Ugo Foscolo; il 130esimo anniversario della nascita di Giuseppe Ungaretti; 50 anni dalla morte di Salvatore Quasimodo; sono 110 anni dalla nascita di Cesare Pavese; 80 anni dalla morte di Gabriele D’Annunzio; 110 anni dalla morte di Edmondo De Amicis; 145 anni dalla morte di Alessandro Manzoni. E poi ci sono gli autori mai usciti: Carlo Emilio Gadda, Tommaso Marinetti, Pier Paolo Pasolini. E quelli che non escono da tempo: Alberto Moravia, Ugo Foscolo, Leonardo Sciascia.

Per il TotoArgomento d’Attualità: Guerra in Siria  Primavera Araba; Legge sul Biotestamento; Ius Soli  Immigrazione  Crisi profughi nel Mediterraneo; Donald Trump e Kim Jong-Un. E Ancora, per il TotoAvvenimento Storico i 70 anni della Costituzione Italiana; 50 anni dai moti studenteschi del ‘68; 40 anni dal rapimento e omicidio di Aldo Moro; Lotta alla Mafia: la morte di Peppino Impastato; 70 anni dello Stato di Israele; 50 anni dalla morte di Martin Luther King  Lotta per i Diritti Civili; sono 100 dalla nascita di Nelson Mandela  Apartheid e lotte per i diritti civili.